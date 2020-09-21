سونا: لبنان يعتذر رسميا للسودان للامتناع عن إجلاء عالقين

ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن جمهورية لبنان، قدمت اعتذارًا رسميًا للسودان، عن امتناعها عن فتح مطارها الدولي لإجلاء السودانيين العالقين بها، إثر انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك لدى استقبال مدير عام سلطة الطيران المدني بالسودان إبراهيم عدلان، سفيرة جمهورية لبنان بالخرطوم ديما حداد، والتي قدمت اعتذار بلادها رسميًا عن امتناعها عن تقديم تسهيلات الإجلاء للسودانيين العالقين عبر مطار بيروت أثناء جائحة (كوفيد-19).

وكان السودان قابل ذلك الإجراء بالمثل، فيما تم قبول الاعتذار، وأصدرت سلطة الطيران المدني قرارًا بعودة عمليات الإجلاء إلى طبيعتها.