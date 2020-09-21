21 سبتمبر..ذكرى ميلاد ووفاة 8 زعماء ورؤساء تاريخيين منهم أحمد عرابي

شهد يوم 21 سبتمبر ذكرى ميلاد ووفاة 8 زعماء ورؤساء تاريخيين ينتمون لعدد من الدول والإمبراطوريات ومنهم الزعيم المصري أحمد عرابي.

وتسلط "الوطن" الضوء على الملامح الرئيسية لحياة بعضهم في التقرير التالي:

اليوم يشهد ذكرى ميلاد 5 زعماء تاريخيين وهم بحسب ترتيب تاريخ الميلاد:

- 1840: السلطان مراد الخامس، سلطان الدولة العثمانية.

- 1842: السلطان عبد الحميد الثاني ، سلطان الدولة العثمانية.

- 1909: كوامي نكروما، رئيس غانا.

- 1954: شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان.

- 1957: كيفن رود، رئيس وزراء أستراليا.

اليوم شهد ميلاد نكروما ورئيسي وزراء اليابان وأستراليا..ووفاة ملكي إنجلترا وإسبانيا

الزعيم الغاني كوامي نكروما من المناضلين الأفارقة الأوائل ضد الاستعمار، وكان أول رئيس لغانا بعد استقلالها فى الفترة من 1 يوليو 1960 إلى 24 فبراير 1966، وكان أبرز دعاة الوحدة الأفريقية وواحدا من مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية وله مؤلفات منها «اتكلم عن الحرية» و«الاستعمار الجديد».

ونكروما مولود في 21 سبتمبر 1919، ونشط في العمل الطلابى أثناء وجوده في أمريكا وبريطانيا وعاد إلى ساحل الذهب (غانا) فى أواخر1947 وأصبح أمينا عاما لمؤتمر شاطئ الذهب الموحد، وبدأ بالنضال لنيل الاستقلال وتعرض للاعتقال في 1948، وترك المؤتمر وأسس صحيفة أخبار المساء، وفى أواسط 1949 أسس حزب المؤتمر الشعبى لتحقيق الحكم الذاتى للبلاد، وفى أوائل 1950 اعتقل مجددا بعد سلسلة من الإضرابات وحكم عليه بالسجن وفاز حزبه بالانتخابات البلدية والعامة بأكثرية كاسحة فأطلق سراحه وتولى رئاسة الوزراء في مارس 1952 .

بينما تحل اليوم ذكرى وفاة 3 زعماء وهم:1327 - الملك إدوارد الثاني، ملك إنجلترا، وابن الملك السابق إدوارد الأول، وذكر عنه أن اسكتلندا استعادت استقلالها أثناء عهده، وكان أول من حمل لقب أمير ويلز، كانت طباعه ومؤهلاته تتناقض مع خصال والده، المحارب المتمرس، لم يكن إدوارد الثاني في مستوى المسؤولية، وتسبب في مواجهات مع النبلاء الإنجليز، أسفرت على اندلاع حرب أهلية.

1558 - الملك كارلوس الخامس، ملك إسبانيا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية، توّج ملكاً لإسبانيا باسم كارلوس الأول وملك إيطاليا وأرشيدوق النمسا ورأس الإمبراطورية الرومانية، حكم إمبراطورية مترامية الأطراف وموزعة على ثلاث قارات، فقيل إن الشمس لا تغيب عنها.

1911 - أحمد عرابي، قائد وزعيم مصري، واسمه بالكامل أحمد الحسيني عرابي، وهو قائد عسكري وزعيم مصري، قائد الثورة العرابية ضد الخديو توفيق ووصل إلى منصب ناظر الجهادية "وزارة الدفاع حالياً"، وكان أميرالاي "عميد حالياً"، وذكر عنه أنه حفظ القرآن في صغره.