تكريم رموز أثروا متحف "القومي للمسرح" أبرزهم سميحة أيوب غدا

تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، مجموعة من رموز الحركة المسرحية وأسر وأبناء الرواد الراحلين، الذين أهدوا وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مجموعة من مقتنيات ذويهم، لضمها إلى متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، وذلك في الخامسة من مساء غد الثلاثاء، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

من المقرر تكريم سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز ومديحة حمدي وسمير العصفوري وآمال رمزي، والراحلين محمود عزمي وتوفيق الدقن وعمر الحريري وسيد زيان ومحمود الجندي ومظهر أبو النجا وسعيد طرابيك ومحمود مسعود، وأبطال السيرك القومي محاسن الحلو ومحمد الحلو وسمير ياسين والجوهري وعاشور.

يأتى ذلك فى إطار احتفاء وزارة الثقافة، بالرموز الفنية والثقافية، وتخليدا لذكراهم، وترسيخاً لقيمة وفاء الوطن نحو أبناءه المبدعين الذين بذلوا الكثير من الجهد للحفاظ على الريادة المصرية، حيث تساهم متاحف مقتنيات رموز الفن المصرى، فى صون تاريخ شخصيات استطاعوا أن يسجلوا أسمائهم فى تاريخ الفن بمختلف أنواعه، لتبقى قدوة ومصدرا لإلهامات الأجيال المتعاقبة.