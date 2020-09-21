"شعبة العطارين": الشيح السيناوي قد يكون علاجا فعالا لفيروس كورونا

قال محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارين، إن هناك عمليات نصب تتم من خلال استغلال الأعشاب، لكن الجميع يعرف تأثير مشروب الشيح لعلاج كثير من الأمراض، موضحًا في الوقت ذاته أن رئيس دولة مدغشقر أندريه راجولينا، استخدم "الشيح" في بلاده لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي جعل منظمة الصحة العالمية تنظر للأمر بجدية.

وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن هناك احتمالا بأن نبات "الشيح" مناسب لعلاج فيروس كورونا، حيث إن نبات الشيح تراثي ويوجد منه 3 أنواع من بينها الشيح القرصاني والبابوني والسيناوي والنوع الأخير هو الذي تقصده منظمة الصحة العالمية لعلاج كورونا.

وتابع: "هذا النوع يكون أكثر إفادة كلما كان طازجا، مشروب الشيح يتم شربه مثل الشاي الكشري وتحليته بالسكر أو العسل لمرارة طعمه وتوجد طريقة أخرى تتمثل في شربه مغليا، حيث يطرد الديدان والسموم ويقلل السكر".

يأتي هذا في وقت أقرت منظمة الصحة العالمية فيه قواعد لاختبار علاجات عشبية أفريقية لفيروس كورونا وتعمل المنظمة على إجراء اختبارات سريرية ملائمة لعلاج للتأكد من تأثير العلاج العشبي على كورونا المستجد الذي ظهر في الصين نهاية العام الماضي.