طبيب نفسي: "شعور بالتوتر" سيطر على قاتل جارته بالخليفة بعد الجريمة

أظهر فيديو نشرته "الوطن"، المتهم بقتل جارته فى منطقة الخليفة، بغرض سرقة هاتفها ومتعلقاتها، وأموال كانت بحوزتها، أن المتهم مرتبك، ويضع يده على وجهه، حسبما رصدته كاميرا مراقبة، وثّقت لحظة هروبه، بعد تنفيذ الجريمة مباشرة.

الأستاذ الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، قال لـ"الوطن"، إن شعورا بالتوتر سيطر عليه نتيجة الجريمة التى ارتكبها.

وأوضح فرويز، فى شرح نفسي للحادث بعيدا عن التحقيقات، أن سلوك المتهم يشير إلى عدة احتمالات، بقوله: "قد يكون غير مخطط لجريمته، وإن كان مخططا لها فهذه المرة الأولى التى يرتكب فيها جريمة، والاحتمال الثالث أن يكون قصده السرقة فقط، لكنه نفّذ جريمة القتل خوفا من افتضاح أمره"، ثم شرع يبحث عن مهرب للابتعاد عن مكان الجريمة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ نجح المتهم في التسلل إلى منزلها وغافلها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وفر هاربًا، قبل أن يتم القبض عليه.

وأفادت تحقيقات المباحث بأن المتهم اختفى بعد تنفيذ الجريمة في منزل أحد أصدقائه حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه، بعدما ثبت من التحريات ضلوعه في الجريمة.

ودلت التحريات على أن المتهم استغل معرفته بالمجني عليها، وتوجه لزيارتها في منزلها، وقام بكتم أنفاسها حتى الموت، ثم استولى على هاتفها المحمول وكمية من المشغولات الذهبية.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة إخطارًا، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، وعلى الفور انتقل فريق من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على الجثة مسجاة على وجهها، ولا توجد بها طعنات.

وأثبت تقرير الطب الشرعي المبدئي، أن القتيلة تعرضت لحالة خنق وكتم أنفاس، فيما أثبتت المعاينة أن الجاني تمكن من سرقة محتويات الشقة، ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة عاطلاً، وسبق اتهامه في عدد من قضايا التسول والمخدرات والسرقة.

وضُبط الجاني، وبمناقشته، اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه تمكن من الدخول إلى مسرح الجريمة بمعرفة المجني عليها بحجة الاطمئنان عليها، ثم غافلها وتخلص من حياتها