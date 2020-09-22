السفير السعودي: دهشت لعودة مصر بعد 4 سنوات من الثورة بمشاريع عملاقة

أكد السفير أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، أنه لم ينقطع عن زيارة مصر طوال الـ40 سنة الأخيرة.

وقال نقلي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه كان يزور مصر سنويًا 3 مرات سواء بشكل رسمي أو شكل شخصي.

وأوضح السفير السعودي أنه زار مصر أثناء فترة ثورة يناير لحضور اجتماعات الجامعة العربية وعايش الأجواء والأوضاع التي عاشتها مصر آنذاك.

وتابع: "كان ولا شك أن الأكثر تفاؤلا يعتقد أن الأمور ستعود لمجراها الطبيعي خلال 15 سنة وده أكثر المتفائلين"، مشددًا على أن ما تعرضت له مصر خلال الفترة الماضية لم يكن شيئًا بسيطًا سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأمني.

وتابع: "ما أدهشني أن مصر تعود بعد 4 سنوات وتجد مصر عبارة عن مجموعة مشاريع عملاقة وتجد الحياة عادت لطبيعتها بشكل سريع والأمن والأمان والتعمير والمشاريع اللي بتحصل اليوم في مصر مثيرة للاهتمام لأنها مشاريع كبيرة وضخمة ومصر تسير ناحية المستقبل من الناحية الاقتصادية والمجتمعية والثقافية والحياة عادت لطبيعتها وأفضل".