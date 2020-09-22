سفير خادم الحرمين: أكبر جالية سعودية بالخارج موجودة في مصر

أكد السفير أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، على متانة وقوة العلاقات الشعبية المصرية السعودية.

وقال نقلي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن أكبر جالية مصرية في الخارج هي الجالية المصرية بالسعودية وأن أكبر جالية سعودية خارج المملكة موجودة في مصر أيضًا.

وأشار إلى أن مصر والسعودية أكثر دولتين تربطهما اتفاقيات ومذكرات تفاهم في جميع المجالات وبين جميع المؤسسات بالدولتين مشددًا على أن ذلك يعلي مستوى العلاقات بين الدولتين لتصبح في مستوى العلاقات الاستراتيجية.

وأوضح السفير السعودي أن العلاقات المصرية السعودية يحكمها التاريخ والجغرافيا وأن أول زيارة خارجية للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود فور توحيد المملكة كانت لمصر وشهدت بدء العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أن الملك المؤسس التقى الزعامات العالمية هنا في مصر.

وأكد السفير السعودي أن مصر والسعودية دولتان جارتان يصل بينهما البحر الأحمر ومن خلال العلاقة التاريخية وحجم الدولتين تجد أن هناك نوعا من التنسيق الكامل والمشترك والثنائي بين البلدين مضيفًا: "قدر الدولتين أن تكون تحدياتهم واحدة والتهديدات الخارجية والتدخلات في الشئون الداخلية" وأن هناك تطابقا في وجهات النظر تجاه مجمل قضايا المنطقة ومجمل قضايا العالم.