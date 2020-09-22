15 بنكا الأقل سعرا لبيع الدولار عند 15.78 جنيه

استقر سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه في كل البنوك العاملة بمصر وشركات الصرافة، ليباع بأعلى سعر له في بنكي "مصر" و"الأهلي المصري" عند 15.80 جنيه، و15.70 جنيه للشراء، وهي البنوك الأعلى سعرًا.

وفي قائمة البنوك الأقل سعرًا لتداول الدولار، برز 15 بنكًا، هي: "العربي الأفريقي الدولي، ومصر إيران للتنمية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والعقاري المصري، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني، وأبو ظبي الأول، وhsbc، الإسكندرية، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني بلوم، كريدي أجريكول"، ليباع بـ15.78 جنيه، مقابل 15.68 جنيه للشراء.

وبيع الدولار بـ15.79 جنيه مقابل 15.69 جنيه للشراء في بنوك: "التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي بيريوس، عودة، المشرق، المصري الخليجي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات".