59 عاما على رحيل أشهر "ماما".. 10 أعمال لـ فردوس محمد في أفضل 100 فيلم

59 عامًا مرت على رحيل أشهر من جسدت دور الأم على شاشة السينما المصرية، هي الفنانة فردوس محمد التي غادرت دنيانا في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر من العام 1961، بعد حياة فنية حافلة بالأفلام المهمة التي شاركت بها، ورصيدًا يتجاوز 150 عملا فنيا.

10 أعمال شاركت فيها الفنانة فردوس محمد، وجرى اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

سلامة في خير

جسدت فردوس محمد شخصية "ستوتة"، زوجة سلامة "نجيب الريحاني"، خلال أحداث فيلم "سلامة في خير" في العام 1937 للمخرج نيازي مصطفى، سيناريو وحوار بديع خيري.

غزل البنات

ومع ليلى مراد، قدمت فردوس محمد شخصية "الدادة" أو المربية، خلال أحداث فيلم "غزل البنات" في العام 1949، بطولة نجيب الريحاني، يوسف وهبي، سليمان نجيب، سيناريو وحوار بديع خيري، إخراج أنور وجدي.

لك يوم يا ظالم

في العام 1951 قدمت فردوس محمد شخصية "أم زغلول"، خلال أحداث فيلم "لك يوم يا ظالم" بطولة فاتن حمامة، محسن سرحان، سيناريو وحوار السيد بدير، إخراج صلاح أبو سيف.

ابن النيل

ومع فاتن حمامة وشكري سرحان ويحيى شاهين، شاركت فردوس محمد في فيلم "ابن النيل" عام 1951، وجسدت دور "أم حمدان" للمخرج يوسف شاهين، وحوار نيروز عبدالملك.

زينب

مع المخرج محمد كريم، سيناريو وحوار عبدالوارث عسر، شاركت فردوس محمد عام 1952 في فيلم "زينب"، بطولة راقية إبراهيم، يحيى شاهين، فريد شوقي.

المنزل رقم 13

وعادت فردوس محمد مع فاتن حمامة لتشارك في فيلم "المنزل رقم 13"، للمخرج كمال الشيخ والمؤلف علي الزرقاني عام 1952، بطولة عماد حمدي، لولا صدقي، ومحمود المليجي.

شباب امرأة

عام 1956 شاركت فردوس محمد في فيلم "شباب امرأة"، وجسدت دور والدة الشاب إمام التي تبيع "جاموستها" للإنفاق عليه خلال فترة دراسته الجامعية، إخراج صلاح أبو سيف، سيناريو وحوار أمين يوسف غراب، بطولة تحية كاريوكا، شكري سرحان، شادية.

أين عمري

مع ماجدة وزكي رستم وأمينة رزق، قدمت فردوس محمد فيلم "أين عمري" عام 1956، للمخرج أحمد ضياء الدين، قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار علي الزرقاني.

رد قلبي

عن رواية للأديب يوسف السباعي، جسدت فردوس محمد شخصية والدة "علي وحسين" خلال أحداث فيلم "رد قلبي" للمخرج عزالدين ذوالفقار عام 1957، بطولة شكري سرحان، مريم فخرالدين، صلاح ذو الفقار.

إحنا التلامذة

عن قصة الأديب نجيب محفوظ، شاركت فردوس محمد في فيلم "إحنا التلامذة" عام 1959، للمخرج عاطف سالم، سيناريو وحوار محمد أبويوسف، بطولة تحية كاريوكا، عمر الشريف، شكري سرحان.