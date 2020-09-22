الغدر يهزم عنتر.. حكاية مدرب كمال أجسام إمبابة مع الصعيدي ورفاقه: مزقوه بالأسلحة

"السلاح غدار والكترة تغلب الشجاعة" حكمة اكتسبها عنتر، من تجربة مريرة كادت أن تنهي حياته في الحال، لكن جسده القوي الذي بناه على مدار سنوات من ممارسة رياضة كمال الأجسام، تحمل وابلا من الطعنات صوبت تجاهه بلا رحمة، بعدما تكالب عليه 5 أشخاص بالأسلحة البيضاء في منطقة إمبابة، في محاولة سرقة خسيسة، ظل الرجل يقاوم فيها وحده لآخر لحظة.

4 عمليات جراحية احتاجها مدرب كمال الأجسام، بعدما تركه المجرومون، غارقا في دمائه عقب نجاحهم في سرقة 10 آلاف جنيه وهاتفين، ونقله إلى المستشفى مصابا بقطع أوتار يده وبعض الجروح القطعية في الرأس.

يقول عنتر فوزى مدرب كمال الأجسام المعتدى عليه لـ"الوطن": "الحمد الله، ربنا كتب لي عمر جديد"، وإنه كاد أن يفقد حياته على أيدي هؤلاء الأشخاص، لافتا قبل كشف تفاصيل الواقعة، أنه يعمل موظفا في شركة بجانب التدريب.

"يوم الحادثة خلصت التمرين ورجعت بيتي في إمبابة، وأنا قاعد أكل قدام البيت لتناول امام المنزل لتناول الطعام، عدى عليّ واحد اسمه ممدوح وشهرته الصعيدي، وألقي السلام"، إلى هنا الأمور طبيعية بحسب وصف عنتر، لكن بعد لحظات قليلة انقلب الحال إذ تفاجأ بـ4 أشخاص آخرين بصحبة ممدوح "المتهم الرئيسي"، يشهرون الأسلحة البيضاء، ثم قاموا بالتعدي عليه بالضرب، وعندما حاول أن يقاومهم انهالوا عليه جميعا بالأسلحة البيضاء.

رغم شجاعة عنتر إلا أنه لم يستطع المقاومة، ليسقط غارقا في دمائه، ويسرق المجرمون حقيبة يده ويتركوه أمام المنزل وسط بركة من الدماء، كاشفا "الحقيبة كان بها 10 آلاف جنيه، وهاتفين محمول ماركة آيفون، لكنهم هربوا قبل أهالي المنطقة مايتجمعوا ويتصلوا بالإسعاف، وينقلوني المستشفى، وعلي الفور أجريت 4 عمليات جراحية في اليد والرأس".

يؤكد المجني عليه، أنه يعرف اثنين من المتهمين وهما ممدوح وصديقة عارف، وأنه شاهد الأخير كثيرا يتعاطى المخدرات معه في الشارع، مشيرا إلى أن المتهم الرئيسي مقيم معه في نفس الشارع، وأنه لا توجد خلافات بينهما، مشددا على أن الدافع وراء ارتكاب الواقعة هو السرقة بالإكراه، حيث أن المتهم الرئيسي مدمن وعاطل.

وذكر المجنى عليه، أنه حرر محضرا بالواقعة، بقسم الشرطة حمل رقم 16412 لسنة 2020، واتهمهم بالشروع في قتله والسرقة بالإكراه.