فرقة وسط البلد على مسرح النافورة بالأوبرا الجمعة

يقدم فريق وسط البلد حفلا في الثامنة مساء الجمعة 25 سبتمبر على مسرح النافورة، ضمن عروض دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ويتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق، التي حققت نجاحا كبيرا، باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر، وبينها "قربيلي، وسط البلد، أنتيكا، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمي، بإمكان، وشمس النهار" وغيرها.

وبدأ فريق وسط البلد مشواره الغنائي عام 1999، وحقق انتشارا سريعا وقاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، وأصدر عدة ألبومات متميزة، وشارك في بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.