أولياء أمور عن التسجيل بـ"مجموعات التقوية": هترحمنا من الدروس الخصوصية

أكد عدد من أولياء الأمور بالمدارس الحكومية والخاصة، أنهم أسرعوا بالذهاب إلى مدارس أولادهم، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن بدء حجز الطلاب بـ"مجموعات التقوية"، لتسجيل أسماء أبنائهم في هذه المجموعات، والمفترض بدايتها أول أكتوبر المقبل.

وأشار أولياء الأمور إلى أن هذه المجموعات بديلًا أوفر من الدروس الخصوصية، التي اعتادوا عليها طيلة السنوات الماضية، متمنين أن تختلف تلك المجموعات عن المجموعات المدرسية المعتادة، والتى عزفوا عنها من قبل، نظرًا لزيادة عدد الطلاب بها.

"سمعت من جيراني إن المدرسة هتبدأ تحجز مجموعات التقوية، وهتبدأ أول الشهر".. بهذه الكلمات بدأت سعاد إبراهيم، 39 عامًا، ربة منزل، من سكان منطقة شبرا الخيمة، وولي أمر لطالبين، أحدهما بالصف السادس الابتدائي، والأخير بالصف الأول الإعدادي، بإحدى المدارس الحكومية بالمنطقة، حديثها، حيث قالت: "ولادى كلهم كانوا بياخدوا دروس خصوصية، وكنت بدفع مصاريف كتير، لكن المجموعات هتكون أرخص"، مضيفة أنها ترى أن تلك المجموعات ستوفر الجهد والمال فى آن واحد، لأنها ستكون فى نفس المكان، ولن يضطر الطالب إلى الذهاب لمكان الدرس الخصوصي.

وفى حال فهم أولادها من شرح المدرسين خلال "مجموعات التقوية"، أكدت "هند" على منعها الدروس الخصوصية وستجعل أولادها يعتمدون عليها، بجانب شرح المدرس داخل الفصل: "أهم حاجة تكون المجموعات السنة دى مختلفة عن مجموعات السنين اللي فاتت، لأن كان عددها كبير".

من جانبها، تقول مها محرم، 42 عاما، ربة منزل، تقطن بمنطقة مصر الجديدة، وولي أمر لطالب بالصف الثالث الإعدادى، إنها ستحجز لابنها فى تلك المجموعات بمدرسته فى بداية الأمر، وفى حالة عدم استيعابه من المدرسين، ستجعله يلتحق بمجموعات مع مدرسين آخرين خارج المدرسة: "المجموعات دى عشان تنجح لازم يكون عدد الطلاب فيها قليل، ويعوضوا المدرسين عشان ما يلجأوش للدروس الخصوصية".

وأضافت أنها لم تعرف حتى الآن مصروفات تلك المجموعات، ولكنها ستذهب إلى المدرسة، للاستفسار عن الاشتراك وقيمة الحجز: "ياريت تبدأ قبل دخول الدراسة، عشان الطلاب ياخدوا فكرة عن المناهج".

منى: محتاجين نعرف مدة المجموعات وعدد أيامها

لم يختلف الوضع كثيرًا عند منى علاء، فى أوائل الثلاثينات، ربة منزل، من سكان منطقة مدينة نصر، وولي أمر لطالبين، أحدهما بالصف الثانى الابتدائى، والآخر بالصف الرابع الابتدائى، بإحدى المدارس الخاصة، والتي قالت إن تصريحات الوزير حول العام الدراسى الجديد جيدة ولكنها تحتاج لخطط مدروسة لتنفيذها بالشكل المطلوب، فتقول: "مستوى المدرسين هو اللى هيتحكم فى حضور ولادنا المجموعات، وعددهم كمان"، مضيفة أن قرار حرية الطالب اختيار المدرس حتى لو خارج مدرسته، صعب تنفيذه لسببين هما: اختيار الطالب لمدرسي مدرسته لقربها من المنزل، والآخر احتمالية إجبار المدرسة بالتحاق الطالب بالمجموعة داخل المدرسة".

"محتاجين نعرف المجموعات هتكون كام يوم، ومدتها هتكون قد ايه؟".. هكذا أنهت "منى" حديثها.