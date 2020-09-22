أبوالحجاج عميدا لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بأسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قراراً بقيام الدكتور أبوالحجاج عبدالعزيز محمد، وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالعمل عميداً للكلية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتي بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش.

ومن جانبه، هنأ رئيس جامعة أسيوط عميد كلية تكنولوجيا صناعة السكر الجديد متمنيًا له التوفيق والسداد لما هو في صالح خدمة وتقدم الكلية , موجهاً شكره للدكتور محمد عبد الوهاب عميد الكلية السابق لما بذله من جهد دءوب وعمل مخلص فى النهوض بالكلية والتوسع فى خدماتها التعليمية لتشمل الطلاب فى المرحلة الجامعية وعدم اقتصارها على الباحثين بمرحلة الدراسات العليا، مؤكداً على أهمية الكلية التى تعد إنفراداً للجامعة فى ذلك المتخصص على مستوى الجامعات المصرية والعربية وضمن أربعة كليات فقط على مستوى العالم والتى تعمل على وربط البحث العلمي بالصناعة المعتمدة على السكر وتطويرها فى المجالات التطبيقية المرتبطة بالأنشطة الصناعية وتلبية احتياجاتها بكل كفاءة.

والدكتور أبو الحجاج بدأ حياته العملية معيداً بقسم الكيمياء بكلية العلوم 1983 ثمّ تدرج في المناصب الأكاديمية وصولاً إلي الأستاذية في عام 2009.

كما تولى الدكتور أبوالحجاج العديد من المناصب الإدارية منها الإشراف على الشعبة الكميائية بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية منذ 2009 إلي 2016 ومن ثمّ وكيلاً للكلية منذ 2005 إلي 2019 ، كما أن له نشاطا علميا مميزا في المشاركة في العديد من الأبحاث العلمية في عدد من المحافل العلمية المختلفة وكذلك الإشراف على الرسائل العلمية.