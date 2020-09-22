" اسواق للمعلومات":"كايرو ثرى ايه" و" ابودنقل" تحافظان على صدارتهم لسوقى استيراد الذرة والقمح بالنصف الاول من٢٠٢٠

قالت شركة " اسواق للمعلومات المالية و السلعية " المتخصصة فى رصد حركة الأسعار بالبورصات السلعية والأسواق العالمية ، ان شركة " شركة كايرو ثري ايه" تصدرت قائمة مستوردي الذرة للعام الثالث على التوالي بنسبة 19% من اجمالي الواردات خلال النصف الاول من 2020 .

اضافت " أسواق " فى احدث تقرير لها أن هناك تراجعا فى واردات الشركة يصل الى حوالي 13.8 آلاف طن عن حجم وارداتها العام الماضي ، موضحة ان شركة "أسترا ليمتيد" دخلت كمنافس فى سوق الذرة بعد ان اقتنصت المركز الرابع لأول مرة لها فور ظهورها منذ عاميين فقط بنسبة 8.5% من إجمالي الواردات بزيادة حوالي 156.4 ألف طن عن وارداتها العام الماضي.

أشارت " اسواق " الى استقرار اداء مجموعة شركات ابو دنقل بعد ان حافظت علي المركز الأول في قائمة مستوردي القمح للعام الرابع على التوالي بنسبة 13% من إجمالي واردات القطاع الخاص بتراجع نحو 143,957 طن عن وارداتها العام الماضي لنفس الفترة، كما ظهرت ايضاً بقوة شركة "كايرو ثرى ايه " لتحتل المركز الرابع بعد ظهورها منذ عاميين فقط في هذا السوق لتستحوذ علي نسبة 10.2% بزيادة نحو 112,699 طن عن وارداتها العام الماضي لنفس الفترة.