عمر مارو يدخل عالم التمثيل من بوابة سعد الصغير

عبر الفنان الشاب عمر مارو عن سعادته بالمشاركة في الفيلم الجديد الذي يجسد بطولته الفنان سعد الصغير والفنانة أمينة، وهو عمل مؤجل لم يتم الاستقرار على تفاصيله بشكل كامل حتى الآن.

وأضاف "مارو"، في بيان له: "تجمعني علاقة صداقة جميلة بالفنان سعد الصغير، لذلك أشعر أن أول تجربة تمثيل لي معه ستكون مريحة، وأتمنى البدء في التحضير للعمل في أقرب وقت".

وقرر سعد الصغير وأمينة تقديم فيلم سينمائي يجمعهما من إنتاج أحمد السبكي، ليكون بمثابة عودة لـ"سعد" سينمائيًا بعد أن تغيب عن دور العرض السينمائي لمدة عامين، وشارك بدراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "أولاد إمبابة".

يذكر أن عمر مارو بجانب شغفه في التمثيل، يملك موهبة التصوير الفوتوغرافي، حيث تعاون مع عدد من نجوم الغناء والتمثيل، أحدثهم مع المطرب حسن شاكوش بجلسة تصوير خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني التي لم تدم طويلًا.