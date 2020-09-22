موعد مباراة الزمالك ضد طنطا والقنوات الناقلة لها

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم، صوب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المباراة المرتقبة بين الزمالك ضد طنطا، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد طنطا

تنطلق مباراة الزمالك وطنطا في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة مساءً بتوقيت تونس، والسادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد طنطا

تقام مباراة الزمالك وطنطا على ستاد القاهرة الدولي، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة أون تايم سبورت، بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة، وبقيادة تحكيمية للحكم أحمد العدوي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يدخل الزمالك المباراة برصيد 55 نقطة، محتلا المركز الثاني، مع العلم أن الفريق سيخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم، بينما يتذيل طنطا جدول ترتيب الدوري، برصيد 18 نقطة.

وجدير بالذكر، أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3-2، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الـ12 من بطولة الدوري.