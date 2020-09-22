العاهل الأدرني: حل أزمة فلسطين هو تحول القدس لمدينة سلام لكافة البشرية

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنه بدون تعاون لا يمكن للعالم أجمع أن يتجاوز فيروس كورونا "كوفيد 19"، مشددًا على أنه لابد من تعاون يؤمن كافة الشعوب.

وأضاف أن العالم يواجه مشكلة الجوع والتي تضاعفت عن العقود الماضية، موضحًا أن هناك العديد من الدول تعاني من الفقر في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، مشددًا على أن التصدي لهذه المشكلة هي أولوية في المنطقة، ونعمل كمركز للأمن الغذائي، أنه لابد من التركيز على الأمن الغذائي من أجل الأجيال المقبلة

وأوضح أنه لابد من الحفاظ على البيئة، حيث إن الحفاظ على البيئة يعني حماية وجود البشر على الأرض، الأردن سوف تقدم مشروعا لحماية البيئة بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية.

وأشار إلى أن أزمة كورونا بينت ما يعانيه النظام الصحي حول العالم، وبذلك قدمت فرصة تاريخية لإعادة التفكير في دور الأمم المتحدة لكي تكون أكثر قوة للتعامل مع الأزمات.

وأكد أن حل الأزمة التي تعيشها دولة فلسطين، هو العمل على أن تكون القدس لكافة البشرية، وعلى أن تكون مدينة للسلام، لابد من الحفاظ على الطابع المسيحي والإسلامي لمدينة القدس، وهذه مسئولية الجميع.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطاباتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات.