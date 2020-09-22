محافظ البحيرة: 160 ألف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعهم قبل الفترة المحددة فى 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح المحافظ، إنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتاً إلى تضافر الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل، إذا تتطلب الأمر، بتوافد أعداد المتقدمين، مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مع تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

ولفت "آمنة" إلى أن المحافظة تلقت حتى الآن 160 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 595 مليون جنيه.

وصرحت المهندسة منال عبدالمنعم المنسق العام لقانون التصالح، إنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بالتعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة بشأنه.