هيئة الدواء توافق على إضافة جديدة لعلاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة

وافقت هيئة الدواء المصرية على إضافة جديدة لعقار Imfinzi (durvalumab) الذي سبق طرحه في أكتوبر الماضي لعلاج مرضى سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، حيث أصبح الدواء يعالج أيضا سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، كما حصل الدواء على موفقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت الشركة المصنعة للدواء، وهي إحدى الشركات العالمية والتي لها فرع في مصر، إنه بهذا يعد عقار Imfinzi أول علاج مناعي أظهرت الأبحاث قدرته علي تحقيق كل من معدلات مرتفعة للبقاء علي قيد الحياه و أيضا استجابات طويلة المدي للتحسن عند استخدامه بالإضافة إلى العلاج الكيميائي في المراحل المتقدمة لسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، حيث يرتكز العلاج في المقام الأول على تحفيز جهاز المناعة وتمكينه من التعرف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

وأضافت الشركة أنه بالإضافة إلى فعاليته في علاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، أثبتت الأبحاث أن العقار قادر على علاج سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة أيضاً، ليكون بذلك العلاج المناعي الذي يعمل علي علاج أنواع مختلفة من سرطان الرئة الذي يعد الأكثر شيوعاً في مصر حيث أكدت نتائج التجربة السريرية CASPIAN أن استخدام عقار Imfinzi مع العلاج الكيميائي أدى إلى زيادة في نسبة البقاء على قيد الحياة لدى البالغين الذين يعانون من مرض سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة في مراحل متقدمة من المرض، ما أدى إلى انخفاض احتمالية الوفاة بنسبة 27%، وبناء عليه فقد حصلت الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ثم هيئة الدواء المصرية لتوفير الدواء للمرضى بمصر.

و من الجدير بالذكر أن سرطان الرئة هو السبب الأكبر للوفاة بأمراض السرطان عند الرجال والنساء، وقد أثبتت الدراسات أن التدخين هو السبب الرئيسي للإصابة بمرض سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وكذلك سرطان الرئة ذو الخلايا اغير الصغيرة، حيث يساهم بنسبة 80% في حالات الوفاة بين النساء، و 90% بين الرجال المصابين بسرطان الرئة.

و من جانبها قالت الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني، إن التجارب السريرية أثبتت أن إضافة Imfinzi للعلاج الكيميائي ساعد 11% من مرضى سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة في المراحل المتأخرة على البقاء على قيد الحياة بدون تطور للمرض لمدة 24 شهرا، مقابل 2.9% من الذين تم علاجهم بالعلاج الكيميائي فقط، وهو ما يمثل طفرة هائلة في رحلة مكافحة سرطان الرئة.

كما أوضحت الدكتورة رباب جعفر، أستاذ علاج الأورام بمعهد الأورام القومي أن نتائج تجربة CASPIAN أظهرت أن معدل السلامة لعقار Imfinzi بالإضافة إلى العلاج الكيميائي كان متوافق مع معايير الأمان لتلك الأدوية، حيث تم إثبات فاعلية العقار مع التأكيد على أنه لم يطرأ أي تغيرات إضافية في نسبة الآثار الجانبية للعقار.

كما أظهرت النتائج أن 62.3٪ من المرضى قد عانوا من آثار جانبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة مع Imfinzi بالإضافة إلى العلاج الكيميائي، مقابل 62.8٪ مع العلاج الكيميائي فقط، بينما كانت نسبة المرضى الذين توقفوا عن العلاج بعقار Imfinzi بالإضافة إلى العلاج الكيميائي 10.2٪ و9.4٪ للعلاج الكيميائي فقط."

و من جانبه قال الدكتور حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي لشركة المصنعة للدواء بمصر: "تعد أسترازينيكا شريكا رئيسيا لقطاع الصحة في مصر بما تقوم به من مجهودات طبية ووقائية لتحسين مستوى الرعاية الطبية. ولذلك تلتزم شركة أسترازينيكا بمساعدة المريض وتوفير العلاج اللازم بما وصلت إليه من أحدث التطورات العلاجية في العالم، بالإضافة إلى خلق حلول مبتكرة للمرضى بشتى الطرق العلاجية، كما نعمل على توفير الحلول والوسائل العلاجية للمريض المصري.

كما أثنى الورداني علي مجهودات هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة في الإسراع بمساعدة الشركات من اجل تقديم الأجيال العلاجية الحديثة فور الموافقات العالمية عليها من أجل صحة المريض المصري و توفير جودة حياة أفضل له.