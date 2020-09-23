أسعار السمك اليوم الأربعاء 23-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للقراء والمتابعين، متوسط أسعار السمك بالسوق المصرية، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، والتي تنوعت بين البوري والبلطي والماكريل والجمبري والبربون، كالتالي:

سمك الماكريل

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 19 إلى 40 جنيهًا.

سمك الدنيس

وصل سعر الكيلو جرام من سمك الدنيس نحو 120 جنيهًا.

سمك البربون

وصل سعر الكيلو جرام من سمك البريون من 20 إلى 55 جنيهًا، بحسب مجمد أو بلدي.

الكابوريا

يتراوح سعر كيلو جرام الكابوريا من 35 إلى 150 جنيهًا.

سمك البلطي

تراوح سعر السمك البلطي بين 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو، والفيلية البلطي بنحو 110 جنيهات للكيلو.

سمك المرجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان بين 25 إلى 38 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 120 إلى 190 جنيهًا.

قشر بياض

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك قشر البياض ما بين 80 إلى 95 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلو جرام الجمبري من 80 إلى 500 جنيه.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 120 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

سمك المكرونة

بلغ سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلو جرام، والمكرونة المجمدة 35 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك الثعابين

ووصل سعر الكيلو جرام من سمك الثعابين بين 60 إلى 230 جنيهًا.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 75 إلى 85 جنيهًا.