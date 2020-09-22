"الإفتاء" ترد على سؤال مواطن: "لو انتحرت ربنا هيسامحني؟"

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين " أنا بفكر أنتحر.. هل ربنا هيسامحني؟"، حيث نصحه ممدوح بأن يُراجع مع طبيب نفسي ويتعالج لديه.

وأضاف "ممدوح"، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يجب على الشخص الذي يرغب في الانتحار أن ينظر في بواعث الانتحار ويُحسن علاقته بالله ولا يقدم على هذه الخطوة.

وردًا على سؤال آخر من قبل أحد المواطنين حول الجمع بين الصلوات إذا كان يعمل في العاصمة الإدارية الجديدة ويسكن في أكتوبر والمسافة بينهما 98 كيلومترا، قائلًا : "يجوز ولكن عليك ألا تجعلها عادة".