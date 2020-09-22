رئيس التحرير

محمود مسلم

"الإفتاء" ترد على سؤال مواطن: "لو انتحرت ربنا هيسامحني؟"

كتب:

محمود البدوي
09:59 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الشيخ أحمد ممدوح .. مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية

الشيخ أحمد ممدوح .. مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين " أنا بفكر أنتحر.. هل ربنا هيسامحني؟"، حيث نصحه ممدوح بأن يُراجع مع طبيب نفسي ويتعالج لديه.

وأضاف "ممدوح"، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يجب على الشخص الذي يرغب في الانتحار أن ينظر في بواعث الانتحار ويُحسن علاقته بالله ولا يقدم على هذه الخطوة.

وردًا على سؤال آخر من قبل أحد المواطنين حول الجمع بين الصلوات إذا كان يعمل في العاصمة الإدارية الجديدة ويسكن في أكتوبر والمسافة بينهما 98 كيلومترا، قائلًا : "يجوز ولكن عليك ألا تجعلها عادة".

اقرأ المزيد:

أحمد السبكي من أمام مقبرة هيثم أحمد زكي: اقرأوا الفاتحة لـ ممدوح وافي

أحمد السعدني يدافع عن محمد ممدوح: "استمتعوا بتمثيله العظيم في صمت"

ولد الغلابة الحلقة التاسعة: أحمد السقا يخطط لقتل محمد ممدوح

محمد ممدوح يشارك أحمد الفيشاوي في "طلق ناري"

روبي تتعاقد على بطولة "عيار ناري" أمام أحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح

القضاء الإداري ينظر اليوم دعوى ممدوح حمزة لوقف برنامج أحمد موسى