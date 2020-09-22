شاهد مراته في حضن عشيقها.. الإعدام لسائق المنيا بتهمة قتل أمين شرطة

عاد من عمله مجهدًا بعد رحلة كفاح للبحث عن الرزق الحلال من خلال العمل كسائق على سيارته الميكروباص، وعندما وطأت قدماه شقته سمع أصوات زوجته داخل غرفة النوم، ووجدها بين أحضان عشيقها، فثار الشاب الثلاثيني ودخل المطبخ وأحضر سكينا وطعن بها العشيق عدة طعنات حتى سقط على الأرض، بينما نجحت الزوجة في الهروب من الموت المحدق بها خلال انشغال زوجها بضرب العشيق.

وقعت الجريمة في عام 2016 داخل منزل السائق المتهم في بني مزار بالمنيا وخلالها فكر المتهم للحظات في مصير جثمان العشيق الغارق في دمائه داخل صالة منزله، فقرر أن يستكمل جريمته فواصل التمثيل بالجثة من خلال تقطيعها إلى أشلاء قبل أن يحملها داخل أجولة ويلقي بها في منطقة زراعية نائية في بني مزار بالمنيا على بعد عدة كيلومترات عن منزله في ذات المنطقة ظنًا منه أنه هرب من المسؤولية الجنائية مستغلًا صمت زوجته الهاربة على جريمة القتل خشية فضيحتها بجريمة الزنا.

المتهم انتظر مصير الجثمان قرابة 72 ساعة، حتى عثر عليه أحد المزارعين وأبلغ الشرطة لتنكشف معها أسرار الجريمة تباعًا أمام المباحث خاصة أن الضحية أمين شرطة، وتمكنت من القبض على المتهم وبمواجهته وقف ليحكي عن جريمته :"يا باشا قتلته عشان شوفته في حضن مراتي وكمان كنت هقتلها بس ملحقتهاش".

وواصل المتهم سرد جريمته مدعيًا أنه غير نادم على فعلته وتم تقديم أدلة الاتهام للنيابة العامة، ثم إلى محكمة جنايات المنيا التي قضت بالإعدام شنقا للسائق، لاتهامه بقتل أمين شرطة، مع دفع 100 ألف جنيه لأسرة المجني عليه.

أحداث القضية شهدها مركز بني مزار شمال المنيا، حيث وقع حادث قتل أمين شرطة يدعي "س.س"، 33 عاما، على يد سائق يدعي "ح.س" 33 عاما مقيم بمركز مطاي، والتمثيل بجثته التي عُثر عليها بمنطقة نائية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصل إلى أن الجثة لأمين شرطة، وأن المتهم قتله وألقى بجثمانه في منطقة نائية بسيارته وقتله مستخدما سلاحا أبيض وسلاحا ناريا، ثم ألقي بجثتة بمنطقة نائية، وتبين أن سبب الحادث وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجة المتهم.