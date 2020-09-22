محلل سياسي: السيسي أكد للعالم أن عبور خط "سرت- الجفرة" سيكون له ثمن

علق عبد المنعم السعيد، المحلل السياسي، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأمم المتحدة، قائلًا إن الرئيس أكد على موقف مصر تجاه القضية الليبية، وهو موقف صارم وحاسم، وذكر أن عبور خط "سرت- الجفرة" سيكون له ثمن.

وأضاف "السعيد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، والذي يقدمه كل من ريهام إبراهيم وعمرو خليل، أن الرئيس اهتم بسد النهضة، حيث شدد على أن حق الحياة أهم من التنمية، لافتًا إلى أن مصر مهتمة جدًا بسد النهضة وبحقها في المياه.

وتابع أن كلمة السيسي في الأمم المتحدة أوضحت للعالم كله موقف مصر النهائي من سد النهضة، وكذلك من دعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن خطاب الأمم المتحدة في سبتمبر من كل عام، هو أهم خطاب رسمي للدول، حيث تسعى المنظمة من خلاله إلى معرفة موقف الدول من قضايا بعينها تشغل العالم، موضحًا أن كل الدول تجهز رسالتها الرسمية تجاه أي قضية، ولا يكون هناك أي ارتجال فيها، وتكون صياغة هذا الخطاب بالغة الدقة والأهمية.