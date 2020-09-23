أستاذة فلسفة: ليس هناك صراع في اليونان بسبب الأساطير

قالت الدكتورة هدى الخولي رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، إن الأساطير اليونانية القديمة، ليست متمثلة فقط في الإله، فالبطولة لا تخص الإله فقط، لكنها كانت مقسمة إلى ثلاث درجات، أساطير الإله، وأساطير نصف الإله، ثم أساطير البشر، فالإله في الأساطير، كانت تّخص نفسها ببعض الأشياء.

وأضافت "الخولي"، خلال حوارها في برنامج "يتفكرون"، مع الكاتب والمفكر خالد منتصر، الذي يُعرض على شاشة "الغد" الإخبارية، أن أحد الأشخاص البشر حُكى عنه أسطورة بأنه سرق النار الإلهية ونزل بها على الأرض، وعلم الإنسان كيفية صنع الحديد من أجل تحسين أحوال المعيشة لديهم، وعوقب على ذلك عقاب أليم.

وأشارت رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، إلى أن رجال الدين في اليونان، يغضون النظر عن تلك الأساطير، وليس هناك صراع في اليونان، بشأن هذا الأمر سواء من يؤمن بالأساطير أم من لا يؤمن، لكنها ما زالت تدرس في اليونان وفي كل الدول الأوروبية، حيث إن الحضارة الأوروبية هي الحضارة اليونانية.

وتابعت: "أوروبا ليس لها تاريخ، فكانت حضارتها مستوحاة من الحضارة اليونانية، كما أن الأساطير اليونانية منبع للأدب والتفكير الإنساني".