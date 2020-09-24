كيف تحتفظ بنسخة احتياطية من هاتفك لضمان عدم ضياع بياناتك؟

يتعرض الكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة أحيانًا إلى فقدانها، أو قد يتعرضون لما هو أسوء وهو فقدان كل الملفات والتطبيقات الخاصة بك دون وجود نسخة احتياطية منها.

وفي الوقت الحالي أصبحت استعادة بيانات هاتفك مهمة سهلة في حال كانت لديك نسخة احتياطية منها محفوظة في إحدى خدمات التخزين السحابي، حيث إن آبل وجوجل تتيحان لك حفظ نسخة احتياطية من هاتفك في خدمتي جوجل درايف، وiCloud، كما أن معظم التطبيقات أصبحت قائمة على السحابة وتعمل على حفظ نسخة احتياطية من بياناتك بصورة دائمة للرجوع إليها عند الحاجة.

وتستعرض "الوطن" كيفية حفظ نسخة احتياطية من بيانات هاتفك سواء كان يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS، وذلك وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية على النحو التالي:

إنشاء نسخة احتياطية لهواتف آيفون

إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بنسخة احتياطية لهاتف آيفون الخاص بك، فهناك أكثر من طريقة متاحة، ولكن الطريقة السهلة هي النسخ الاحتياطي عبر (آي كلاود) iCloud، ولتنفيذها ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات في آيفون.

- اضغط على اسمك، ثم اضغط على خيار (iCloud).

- اضغط على (النسخ الاحتياطي في آي كلاود) iCloud Backup.

- اضغط على خيار (نسخ احتياطي الآن) Backup Now، واحرص على اتصال قوي بشبكة الواي فاي لحين انتهاء العملية.

- كما يمكنك تفعيل خيار (النسخ الاحتياطي في آي كلاود) من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره، بحيث تتم عملية النسخ الاحتياطي تلقائيًا بدون أي تدخل منك.

ويتضمن النسخ الاحتياطي في (iCloud)، بيانات مثل: إعدادات الجهاز، وتخطيطات الشاشة الرئيسية، لكن مقدار بيانات التطبيق التي يتم نسخها احتياطيًا يعتمد على التطبيق نفسه.

وتستخدم تطبيقات آبل، مثل: جهات الاتصال، والتقويم، النسخ في iCloud دائمًا، ويمنحك تطبيق الرسائل خيار استخدام iCloud للمزامنة بين الأجهزة، وبذلك لن يتم تضمين هذه التطبيقات تلقائيًا في النسخة الاحتياطية؛ لأنّها ليست بحاجة إلى ذلك، ولمعرفة التطبيقات التي تدعم خيار النسخ في iCloud، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات في هاتفك، ثم اضغط على (iCloud) للاطلاع على قائمة التطبيقات.

إنشاء نسخة احتياطية لهواتف أندرويد

يمنحك نظام الأندرويد العديد من الخيارات الخارجية للقيام بحفظ نسخة احتياطية من بيانات هاتفك، مثلًا: إذا كان لديك هاتف جوجل (Pixel) فيمكنك حفظ نسخة احتياطية من خلال الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات، ثم اضغط على خيار (النظام) System.

- اضغط على خيار (متقدم) Advanced،

- اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي) Backup، ثم فعّل خيار (النسخ الاحتياطي إلى جوجل درايف) Backup to Google Drive من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له، وبعد ذلك سيتم نسخ كل من الصور ومقاطع الفيديو وبيانات جهات الاتصال والتقويم إلى خدمة (جوجل درايف) – التي تتيح لك الحصول على سعة 15 جيجابايت مجانًا – تلقائيًا.

وتتضمن هذه النسخة الاحتياطية إعدادات الهاتف وسجلّ المكالمات والرسائل النصية القصيرة، كما يمكنك تضمين بيانات التطبيقات الأخرى حتى 25 ميجابايت لكل تطبيق.