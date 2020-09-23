تحصيل 523 مليون جنيه من 49 ألف طلب تصالح بالجيزة

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمقر الوزارة، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية والمحاور الجديدة، في عدد من المناطق بينها ميدان المنيب وشمال الجيزة ومنطقة إمبابة.

وتابع وزير التنمية المحلية، مع اللواء أحمد راشد، ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد مبالغ جدية التصالح، ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز ومدن المحافظة وعدد الطلبات المقدمة، حيث تأتي الجيزة على رأس المحافظات الأكثر سعرا في متر التصالح بمخالفات البناء.

وأشار محافظ الجيزة إلى جهود المحافظة خلال الأيام الماضية في التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للتخفيف عليهم خلال تقديم طلبات التصالح وتقليل التزاحم بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، والتنسيق بين الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومديرية التربية والتعليم، لفتح عدد من المدارس لاستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بعد تجهيزها بالمظلات والكراسي ووسائل الراحة، ومدها بالعاملين والموظفين لسرعة إنجاز مصالح المواطنين واستيعاب الكثافة الكبيرة لتوافد المواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنّ أعداد التصالح التي تلقتها محافظة الجيزة حتى الأحد الماضي بلغت نحو 49 ألف طلب، كما بلغت جملة المبالغ التي تم تحصيلها حتى الآن نحو 523 مليون جنيه، موضحا أهمية استمرار تقديم التيسيرات الممكنة والتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم، وتحصيل حقوق الدولة كاملة، وتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن في تقديم طلب التصالح، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجّه الوزير، القيادات التنفيذية في المحافظة بالمرور الدوري على مدار اليوم على المراكز التكنولوجية والمدارس التي تم تجهيزها لاستقبال المواطنين لمتابعة انتظام سير العمل في استقبال الطلبات، وإزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة عدم غلق أي مدرسة أو مركز تكنولوجي، قبل مغادرة وإنهاء طلبات المواطنين المتواجدين والراغبين في التصالح.

وخلال اللقاء، أكد اللواء محمود شعراوي أهمية مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون، للتصدي لأي بناء مخالف أو عشوائي على الأراضي الزراعية، والتعامل مع أي تعديات على أراضي الدولة بكل حسم والإزالة الفورية لها.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات كافة، ووجّه شعراوي بالاهتمام برفع المخلفات والقمامة والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة للحد من الاختناقات المرورية.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة بالتنسيق مع الوزارة، وباقي الوزارات والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شهد اللقاء بحث تقييم القيادات المحلية بالمحافظة، في إطار حل شكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتنفيذ التكليفات والمهام الموكلة إليهم.

وتابع اللواء محمود شعراوي، مع اللواء أحمد راشد، جهود الاستعدادات الخاصة باستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار الغزيرة، وإعادة تأهيل مخرات السيول في عدد من مراكز المحافظة ضمن الاستعداد المبكر للسيول، ومراجعة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة نظافة الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والوحدات المحلية لمراجعة كفاءة سيارات شفط المياه.

كما شهد الاجتماع متابعة تطورات المحاور المرورية الجديدة التي تتبناها القيادة السياسية، فضلا عن تنفيذ التكليفات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء أثناء استعراض إنجازات محافظة الجيزة والمعوقات الخاصة بعملية التنمية.