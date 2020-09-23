رئيس البلينا: لم نتلقَ أي بلاغات بشأن صور تجول القرود

نفى المهندس لطفي محمد علي رئيس مدينة البلينا جنوبي سوهاج، الأنباء التي ترددت عن وجود قرود في قريتي الغنيمية والحلافي بناحية مجلس قروي بني حميل دائرة مركز البلينا.

وقال رئيس المدينة، إنه فور تداول الأخبار علي "فيس بوك" عن وجود قرود في قريتي الغنيمية والحلافي، أرسل على الفور فريق من الطب البيطري للمنطقتين، كما انتقل المسؤولون في الوحدة المحلية ومجلس المدينة، وجرى عمل سؤال عدد من الأهالي، ولم تتلقَ المدينة أي بلاغات من المواطنين بمشاهدتهم قرود في المنطقة، كما أن فريق الطب البيطري لم يعثر على أي أثر لقرود في المنطقة.

وطالب رئيس المدينة بتحري الدقة في الأخبار المتداولة، لعدم إحداث حالة من الفزع والخوف لدى المواطنين، مؤكدا أن الواقعة حدثت في قرية العمرة دائرة مركز أبوتشت، التابعة لمحافظة قنا.

وتداول عدد من الأهالي أنباء على "فيس بوك" عن وجود قرود في بدائرة قرية بني حميل التابعة لمدينة البلينا، وزعم عدد من الأهالي أنهم التقطوا صورا لتلك القرود.