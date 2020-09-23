أمريكا تقتنص 17% من صادرات الزجاج المصري في 7 أشهر

تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة أكثر الدول المستوردة للزجاج المصري، خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي وفقًا لتقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة استحوذت على 17% من اجمالي صادرات القطاع بقيمة بلغت 29.9 مليون دولار مقارنة بنحو 14.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 104% وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن إجمالي صادرات القطاع بلغت خلال السبع شهور الأولى من العام نحو 175 مليون دولار مقارنة بنحو 233 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 25%.

وسجلت صادرات الزجاج ومنتجاته إلى "بريطانيا وشمال إيرلندا" نحو 4.568 مليون دولار مقابل 7.875 مليون دولار بتراجع بلغ 42%، في حين احتلت تركيا المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري بما قيمته 24.63 مليون دولار، مقارنة بنحو 25.7 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 4%، وجاءت "إيطاليا" في المرتبة الثالثة مسجلة 12.184 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 24%.

وبلغت صادرات مصر من الزجاج إلى السوق السودانية خلال 7 شهور ما قيمته 8.2 مليون دولار، مقابل 10.9 مليون دولار بتراجع بلغ 25%.