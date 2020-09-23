"الملابس الجاهزة": 25 شركة تقدم خصومات على مستلزمات المدارس بالقاهرة

تشارك غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، في معرض "سوق مصر الأول" لمستلزمات الأسرة والمدارس والذي تنظمه محافظة القاهرة في الفترة من 2 أكتوبر لمدة يومين بالحديقة الدولية بمدينة نصر.

وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، في بيان إن المعرض يأتي في إطار التعاون بين الغرفة ومحافظة القاهرة، في مجال المعارض لدعم أصحاب الأعمال وصناع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ومساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم، لافتا إلى أن المعرض يسمح بالبيع المباشر للجمهور.

وأضاف عبد السلام، أن الغرفة أخطرت جميع الأعضاء للمشاركة في المعرض، لافتة إلى أن الدعوة لاقت استجابة واسعة وسريعة من الشركات، حيث يصل عدد المشاركين من الغرفة إلى 25 شركة ستقدم خصومات كبيرة خلال المعرض لتحفيز المواطنين وتشجيعهم على الشراء، خاصة أن محافظة القاهرة قدمت دعما كبيرا للعارضين وحددت مبلغا رمزيا نظير الخدمات الأساسية، ما يساعد العارضين على تقديم تخفيضات كبيرة على الأسعار.

وسيضم المعرض موديلات ملابس تناسب كل أفراد الأسرة وكذلك المفروشات المنزلية، كما ستقوم الغرفة بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لأعضاء الغرفة المشاركين في المعرض.

وأكد عبد السلام، أن الغرفة ستشارك وستدعم حزمة من المعارض المهمة خلال الفترة المقبلة، بعد الالنزام بتعليمات الحكومة المصرية المحددة لكيفية تنظيم المعارض والالتزام بالإجراءات الاحترازية اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، لتنشيط الطلب المحلي على صناعة الملابس والمفروشات، وتقديم أفضل الخدمات لأعضائها.