وفد إسرائيلي رفيع إلى البحرين في أول رحلة جوية مباشرة

توجه وفد إسرائيلي رفيع صباح اليوم، إلى البحرين لإجراء محادثات حول صياغة الاتفاقية بين البلدين، في أول رحلة جوية مباشرة عبر الأجواء السعودية.

وبحسب مراسلة شبكة "روسيا اليوم" فإن الوفد يضم شخصيات إسرائيلية رفيعة لصياغة الاتفاقية بين البلدين، بعد إعلان التطبيع بين الجانبين.

من جهتها قالت القناة الإسرائيلية، إنه ولأول مرة استخدمت طائرة تابعة لشركة (يسرائير) المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين، وأقلت الطائرة شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة، لإجراء محادثات، هدفها إقامة مقر للشركة في العاصمة البحرينية.

وكانت السعودية، أعلنت رسميا فتح المجال الجوي للطائرات الإسرائيلية، المتجهة للبحرين والإمارات، وذلك بعد توقيع البلدين، اتفاق سلام مع تل أبيب الأسبوع الماضي.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.