ضبط حداد حول ورشته لمصنع "أسلحة نارية" في السلام

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، من ضبط حداد يصنع الأسلحة النارية في ورشته، للإتجار بها.

وعثر في الورشة على بعض الأسلحة، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها قيام صاحب ورشة حدادة كائنة بدائرة القسم وله معلومات جنائية مسجلة بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية، متخذًا من الورشة ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه أثناء تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 3 فرد خرطوش و3 قطع "ماسورة حديد" صغيرة خاصة بتصنيع السلاح الناري وبعض الأدوات وأجزاء التصنيع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.