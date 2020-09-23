"بيطري قنا" يكشف حقيقة ظهور "قرود" في أبوتشت

نفى مدير عام الطب البيطري بمحافظة قنا، الدكتور إبراهيم يوسف، ورود أي بلاغات للمديرية عن ظهور "قرود" في قرية "العمرة"، بدائرة مركز أبوتشت، وأكد أن ما تم رصده مجرد "نسناس"، تم تصويره من أكثر من زاوية، وهو يتنقل على الأشجار وأسوار المنازل.

وأضاف "يوسف" أن بعض الأهالي روجوا شائعة بأن أحد الأشخاص يقوم بتربية القرود في منزله بقرية "العمرة"، وأن بعض القرود تمكنت من الهرب، وتم إرسال لجان من المحافظة، إلا أن هذه اللجان لم ترصد وجود أي قرود في القرية.

وأكد مدير الطب البيطري أن الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، هي لقرد وحيد، ولكن تم التقاطها من زوايا مختلفة، في محاولة لإظهار وجود أكثر من قرد، مشيرًا إلى أن القرية بعيدة عن المنطقة الجبلية، ولا توجد أي غابات حولها، حتى يظهر بها هروب جماعى للقرود.

كما أكد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أشرف رفعت، أن الوحدة لم تتلق أي بلاغات بظهور قرود في قرية "العمرة"، وبالبحث والتحري، لم يتم العثور على القرد الذي ظهر فى الصور المتداولة على "فيس بوك"، ووصف الأنباء المتداولة بظهور قرود في قرية "العمرة"، بأنها "غير صحيحة".