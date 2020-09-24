أسعار الفاكهة اليوم الخميس 24-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، اليوم الخميس 24 سبتمبر الحالي، والتي تنوعت بين العنب والكانتالوب والكاكا، كالتالي:

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

البلح

تراوح سعر البلح ما بين 8 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 20 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا بحسب النوع.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 15 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 15 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 12 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.