يوسف القعيد: زملائي نشروا شائعة وفاتي.. ولا أتابع السوشيال ميديا

قال الأديب يوسف القعيد، إنه لا يتابع مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاجأ بخبر وفاته من الاتصالات التي تلقاها من المقربين به، وهو ما أزعجه كثيرًا.

وأضاف القعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن من كتبوا خبر وفاته على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هم زملاء له، موجهًا العتاب لهم بعدم التواصل معه للتأكد من صحة الخبر، الأمر الذي تسبب في انزعاجه كثيرًا.

واستطرد أن هذا الأمر لا يحدث في الإعلام الغربي، بترديد الشائعات دون التأكد منها، لافتًا إلى أنه غير منبهر بالغرب إلا أن هذا الأمر مؤسف للغاية.

وواصل حديثه، أنه يتمنى الكتابة عن تجربته في مجلس النواب، عن طريق فن الرواية، مشيرًا إلى أنه أعطى التجربة البرلمانية ما يستحقه، لأنه دور يجب أن يؤديه جيدًا بينه وبين نفسه وضميره خلال 5 أعوام التي قضاها، ما تسبب في أن يعيش في جفاف أدبي.