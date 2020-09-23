منى عبدالغني تحذر من يزج باسمها ونجلها فى أزمة مقتنيات أحمد زكي

حذرت الفنانة منى عبدالغني، عن طريق موكلها المحامي المستشار علاء عابد، كل من يحاول الزج بإسمها أو اسم نجلها في وسائل الإعلام بعد أن أكد محامي شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي أن نجل الفنانة قام بالاستيلاء على سيارة نجل الفنان الراحل.

وأصدر علاء عابد بيانا جاء فيه: "تحذر مؤسسة المستشار علاء عابد للمحاماة من تناول اسم الإعلامية الكبيرة منى عبدالغني ونجلها كريم سلامة بأي نوع من أنواع التشهير بهم والنيل من سمعتهم أو سبهم أو قذفهم وسيتم مقاضاة كل من يحاول إلصاق التهم بهم أو التشهير بهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تناولها بالإهانة أو السب أو التشهير".

وأضاف: "كما تحرر محضر بواقعة السب والتشهير تحت رقم 25 أحوال بتاريخ 22 سبتمبر 2020 بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية.كما أن المؤسسة ستتقدم ببلاغات أخرى في هذا الصدد ضمن جملة من الإجراءات القانونية لاستعادة حقوق موكلينا وتوضيح الحقائق وسيتم مقاضاة كل من يحاول التشهير أو إهانة الإعلامية الكبيرة منى عبدالغني ونجلها".

وأكد المستشار بلال عبد الغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي، أن نجل إحدى المُذيعات، كان صديقًا مُقربًا لـ"هيثم" في الأيام الأخيرة من حياته، قد استولى على سيارة ابن فتى الشاشة الأسمر، وهي من ماركة "جيب رانجلر"، موديل 2014، دون دفع ثمنها.

وقال "بلال" لـ"الوطن"، إن نجل المذيعة نجح في تزوير توكيل بيع سيارة، قبل وفاة "هيثم" بأسبوع واحد، دون أن يُوقع الفنان الراحل على هذا التوكيل، موضحًا أن نجل المذيعة وبالتعاون مع أحد معارض السيارات بالجيزة، نجح في تزوير عقد البيع، عقب الوفاة، ونقل ملكيتها له، ومن ثم فإن صديق "هيثم" مُتهم بالتزوير في أوراق رسمية.

وكان المستشار بلال عبد الغني، قد قال إنه تم الانتهاء من رصد وجرد جميع مقتنيات الفنان أحمد زكي مؤخرًا، موضحًا أن هناك بعض المقتنيات كانت موجودة داخل أكياس بلاستيكية كبيرة وأجولة.

وأوضح "بلال" في تصر يحات سابقة لـ"الوطن"، أن جميع ملابس أحمد زكي خضعت لعملية غسيل ومكواة، إضافة إلى تنظيف جوائزه ومقتنياته بماء الذهب والفضة، وذلك بتكلفة 40 ألف جنيه تقريبًا، مضيفًا: "الحاجة رجعت جديدة كأن أحمد زكي كان موجود في وسطنا إمبارح".