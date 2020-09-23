"التموين" تكشف تفاصيل معارض "أهلا مدارس" في ظل إجراءات كورونا

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معرض "أهلا مدارس" ينطلق هذا العام في ظل ظروف استثنائية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد 19، موضحًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اتخذت قرار بأن يكون المعرض من 20 إلى 27 سبتمبر الحالي.

وأضاف "كمال" في مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال" على فضائية "extra news"، أنه سيتم توفير احتياجات الأسرة مع اتخاذ التدابير الاحتياطية لفيروس كورونا وتطبيق ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة على البوابات وتخصيص بوابات دخول وخروج وتطبيق مسافات آمنة بين الأشخاص والعارضين وتعقيم باكيات العرض وتوفير المعقمات.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المعرض يقام للسنة الخامسة على التوالي التخفيضات 30 % وبعض العارضين قدموا تخفيضات 50% مؤكدا أن الأسرة المصرية ستجد كل ما تريد أدوات مكتبية حقائب وأحذية وكتب مدرسية ومستلزمات التعليم عن بعد بالإضافة إلى موجود ركن آخر للمواد الغذائية.