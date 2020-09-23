توقعات بثبات أسعار الساندويتشات بسبب ضغط أيام العام الدراسي

توقع تجار المخبوزات والمواد الغذائية فى الغرف التجارية ثبات تكلفة أسعار ساندويتش المدرسة هذا العام مع 30% تراجعاً فى كمية المسحوبات فى بداية العام الدراسى الجديد للمدارس والجامعات بعد قرار وزير التعليم بضغط أيام الدراسة ليومين أو ثلاثة، وذلك فى ظل ثبات سعر رغيف الفينو واستقرار المواد الغذائية بالأسواق.

"الرفاعي": سعر "الفينو" لم يتغير.. و"حامد": عروض ترويجية لتنشيط المبيعات ومواجهة الركود

وقال السيد الرفاعى، رئيس شعبة المخابز بغرفة كفر الشيح، لـ«الوطن»، إن ثبات أسعار الخبز الإفرنجى والممثلة فى الفينو والباتيه والكرواسون والفطائر والرغيف الشامى بالأسواق رغم زيادات فى مدخلات الإنتاج لم تؤثر بشكل كبير فى سعر البيع للمستهلكين، نافياً حدوث زيادات على سعر بيع فينو المدارس أملاً فى تنشيط مبيعات المخابز.

وأضاف أن سعر رغيف البلدى الشامى الكبير المخصص لعمل ساندويتشات الفول والفلافل بـ 1 جنيه، والصغير بـ 50 قرشاً، وأسعار الفينو تبدأ من 75 قرشاً إلى جنيه، والباتيهات من 50 قرشاً لجنيه، والكايزر بجنيه، والفطيرة الكبيرة 8 جنيهات والمتوسطة 4 جنيهات، مع ثبات سعر رغيف الفينو والكايزر منذ فترة طويلة.

من جانبها أكدت شعبة المواد الغذائية ثبات الأسعار منذ 7 أشهر، وهو ما انعكس على عدم زيادة أسعار ساندويتش المدرسة ومحتوياته، متوقعة حدوث تراجع بنسبة 30% من المسحوبات فى مبيعات المواد الغذائية نتيجة ضغط أيام الدراسة وخاصة بالنسبة للعصائر والأجبان والمربى واللانشون ومنتجات الألبان.

وقال عمرو حامد، رئيس شعبة البقالة بغرفة تجارة القاهرة، إن الثبات فى سعر ساندويتش المدارس جاء بسبب ثبات أسعار محتوياته من أجبان ولانشون وبيض ومربى، مقارنة بالعام الماضى، لافتاً إلى أن العودة إلى المدارس ترفع نسبة المبيعات إلى أكثر من 30% كل عام للعصائر والأجبان والبيض واللحوم، إلا أن هذا العام هناك توقعات بتنشيط محدود، وهناك عروض من جانب الشركات لتنشيط مبيعاتها، مثل الحصول على علبة عصير هدية، فى حال شراء 3 مرة واحدة وعروض سعرية على باقى الأصناف.

وأوضح أن أسعار معظم السلع ثابتة عند معدلاتها الطبيعية مقارنة بالعام الماضى، وهناك توافر فى المعروض من السلع، وهو ما أدى إلى توازن الأسعار بالسوق وعدم ارتفاعها، فى ظل حالة الركود التى تسيطر على سوق الغذاء، مضيفاً أن منتجات الألبان سجّلت استقراراً، حيث بلغ سعر كيلو اللبن السايب 11 جنيهاً، ولتر اللبن المعبأ من 13 إلى 16 جنيهاً لبعض الأنواع، والجبن الإسطنبولى 42 جنيهاً للكيلو بمحال السوبر ماركت، و38 جنيهاً لدى الهايبر ماركت، والجبن ملح خفيف 45 جنيهاً بالسوبر ماركت، و38 جنيهاً بالهايبر ماركت، والجبن الرومى 100 جنيه بالسوبر ماركت، و70 جنيهاً لدى العديد من الهايبر ماركت.

وتابع: «استقرت أسعار مصنّعات اللحوم، فبلغ سعر كيلو البسطرمة 250 جنيهاً فى السوبر ماركت، وتراوح بين 160 جنيهاً و200 جنيه لدى الهايبر ماركت، وتراوح سعر كيلو اللانشون بين 75 جنيهاً لبعض الأنواع فى السوبر ماركت، فى حين يباع بسعر 60 جنيهاً بالهايبر ماركت، وتراوح سعر كيلو الكفتة المعبأ بين 75 جنيهاً و65 جنيهاً، والمربى من 16 لـ 22 جنيهاً حسب الحجم وتباع الجبن المثلثات 8 قطع بـ 13.75 والجنيه الفلمنك بـ 120 و122 جنيهاً، والرومى بـ 72 و100 جنيه للكيلو والوسط من 70 لـ72 جنيهاً والقديمة من 80 لـ82 جنيهاً والجبن الشيدر بـ 23 للبيضا و80 جنيهاً للشيدر الشيز. ويباع طبق البيض الأبيض من 32 إلى 35 جنيهاً، والأحمر من 35 إلى 37 جنيهاً.