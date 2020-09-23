رئيس الوزراء: حصر أراضي الدولة في عواصم المحافظات لاستنساخ "مشروع الأسمرات"

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال لقائه مع الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف، واللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على ضرورة حصر جميع الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات، لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية على غرار حى الأسمرات، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه بمجرد ورود هذا التكليف، تم التواصل مع المحافظين، وقامت 12 محافظة بإرسال الأراضى الجاهزة لديها، مضيفاً أنه يتم حالياً تدقيق هذه الأراضى وإحداثياتها.

وقدم الدكتور محمد هانى، خلال الاجتماع عرضاً، أوضح فيه أن إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/ 2021، بلغ 525 مليون جنيه، منها 515 اعتماداً حكومياً، والباقى عن طريق الاعتماد الذاتى للمحافظة، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة 12%.

"مدبولى" يوجّه بحل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية فى بنى سويف وتيسير إجراءات إقامة المشروعات

وقال «هانى» إن المناطق الصناعية، على مستوى المحافظة، تتضمن المنطقة الصناعية ببياض العرب، التى يُقام بها مجمع صناعى على مساحة 70 فداناً، يضم 226 وحدة صناعية «مشروعات صغيرة ومتوسطة»، بتكلفة 856.6 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ بلغت 99.5%، ومقترح إقامة عدد من الأنشطة تتضمّن الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمنطقة الصناعية بكوم أبوراضى، الجارى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتعامل مع المشكلات التى تواجهها، وتناول الحلول المقترحة الخاصة بمنطقة الصناعات الثقيلة، والمتعلقة بتخطيط المنطقة الصناعية 31/1 للصناعات الثقيلة، وإتاحة مقننات مائية لعملية التصنيع بمناطق الصناعات الثقيلة، وتوفير مصادر بنية تحتية لمنطقة 31/2، إلى جانب تخطيط المنطقة الصناعية 31/4 صناعات ثقيلة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى، فى هذا الملف بضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعمل على إنشاء مقر دائم لها داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، بما يسهم فى التعامل الفورى مع أىّ مشكلات أو معوقات قد تواجه المستثمرين فى هذه المناطق، إلى جانب تقديم المزيد من التيسيرات فى ما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعاتهم.

ونوّه محافظ بنى سويف إلى الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات القطاع الخدمى، مشيراً إلى تحديات تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية الموجودة على أرض المحافظة، وتم خلال الاجتماع الموافقة على تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى، الخاصة بدعم القطاع الطبى بالمحافظة، وتوفير 100 مليون جنيه لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، خاصة مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة.

وتطرق محافظ بنى سويف إلى عدد من المشروعات المقترح إقامتها على أرض المحافظة، منها إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية بالحيز التنموى لقرية سمسطا الجديدة، ومشروع تطوير مزرعة الدواجن بمدينة بنى سويف الجديدة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجنى، وكلف رئيس الوزراء بسرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المقرّر إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها، بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى.

وتناول الدكتور محمد هانى، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات قطاع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الخطة العاجلة للطرق المحلية، تتضمّن تنفيذ أكثر من 70 كم، بتكلفة 139 مليون جنيه، مضيفاً أن الخطة المشتركة والاستثمارية لمديرية الطرق والنقل لعام 2020/ 2021، تشمل 41 طريقاً بأطوال 53 كم، و28 شارعاً بأطوال 9 كم، بتكلفة 114 مليوناً، و236 ألف جنيه، على عدد 6 عمليات تم طرحها بالكامل.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء من مشروعات مياه الشرب، والخاصة بزيادة الضغوط وتحسين مستوى الخدمة بتكلفة 70 مليوناً، وجارٍ العمل فى مجموعة أخرى بتكلفة تصل إلى نحو 490 مليوناً، إلى جانب عدد من مشروعات إحلال وتجديد شبكات وتغيير الخطوط، بتكلفة 33 مليون جنيه، منوهاً بأنه تم الانتهاء من عدد 9 مشروعات للصرف الصحى بالمحافظة، بتكلفة تصل إلى 453.5 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات جارٍ تسليمها، بتكلفة 205.4 مليون جنيه، مشيراً إلى محطة صفط العرفا بمركز ومدينة الفشن، التى تم إنشاؤها بالمشاركة المجتمعية، بتكلفة 18 مليون جنيه، منها 8 ملايين من الأهالى، والباقى من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تبطين أكثر من 83 كم، من إجمالى 241 كم مستهدفة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ491 مليون جنيه، منوهاً بالموقف التنفيذى لتأهيل مخر سيل وادى سنور، وموقف مشروع الـ51 ألف فدان الخاص بالزراعات المحمية، بناحية مركزى ببا والفشن، ومشروع تطوير وتوسعة كورنيش النيل، ومشروع تطوير كورنيش النيل الغربى، إلى جانب إنشاء كوبرى ميدان المديرية، بتكلفة نحو 90 مليون جنيه، ومحور عدلى منصور، الذى تم الانتهاء منه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية، والمحاور الجديدة فى عدد من المناطق، من بينها ميدان المنيب وشمال الجيزة ومنطقة إمبابة.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد مبالغ جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز ومدن المحافظة وعدد الطلبات المقدّمة، حيث أشار محافظ الجيزة إلى الجهود التى قامت بها المحافظة خلال الأيام الماضية فى ما يخص التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، للتخفيف عنهم خلال تقديم طلبات التصالح وتقليل التزاحم بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، والتنسيق الذى تم بين الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومديرية التربية والتعليم لفتح عدد من المدارس لاستقبال المواطنين، لتقديم طلبات التصالح بعد تجهيزها بالمظلات والكراسى ووسائل الراحة، ومدّها بالعاملين والموظفين لسرعة إنجاز مصالح المواطنين. وأكد «شعراوى»، أن أعداد التصالح التى تلقتها محافظة الجيزة حتى الأحد الماضى بلغت 49 ألف طلب، وبلغت جملة المبالغ التى تم تحصيلها حتى الآن 523 مليون جنيه.