حملة لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل بدسوق  

تمكنت حملة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن كفر الشيخ، من إزالة عدد من الأقفاص السمكية بنهر النيل بقرى مركز دسوق.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الحملة مستمرة للقضاء على الأقفاص السمكية بفرع النيل بنطاق المحافظة، والتي تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب، وعلى الصحة العامة للمواطنين بشكل عام، ولذلك يتحتم تطبيق القانون نحو الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة ونهر النيل.

وأكد أن المحافظة تهتم بمنع كل أشكال التلوث والتعديات عليه، موضحًا أنه لا تهاون مع المعتدين على فرع النيل، ولن يسمح بتواجد أي من الأقفاص السمكية بفرع النيل بنطاق المحافظة .

يذكر ان آخر حملة نفذتها المحافظة بالتنسيق مع وزارة الري والجهات المختصة لإزالة الأقفاص السمكية كانت العام الماضي.