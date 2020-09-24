تعرف على مواعيد عرض المسلسل التركي انت اطرق بابي

يبحث الكثير من رواد استخدام شبكة الإنترنت عن حلقات مسلسل "انت اطرق بابي"، حيث تصدر محرك البحث جوجل صباح اليوم الخميس 24 سبتمبر، تريند انت اطرق بابي الحلقة 11، وتدور أحداثه عن "إيديا" بائعة الورد، التي يكون لديها طموح كبير وتريد أن تحقق طموحها باستكمال دراستها الجامعية، لكنها تجد صعوبة في استكمال تعليمها لأنها في الأساس تكره "سيركان" الذي يغلق الباب أمام تحقيق طموحاتها ويقطع المنحة لتعليمها.

موعد عرض مسلسل انت اطرق بابي

يعرض مسلسل انت اطرق بابي بنظام حلقة كل أسبوع، ويذاع في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة من مساء يوم الأربعاء، والتاسعة مساء بتوقيت السعودية والعاشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية، والسابعة مساء بتوقيت تونس، والسادسة مساء بتوقيت جرينتش.

أبطال مسلسل انت اطرق بابي

بطلة المسلسل هي "هاندا ارتشيل" ممثلة وعارضة أزياء تركية، اشتهرت بدور سيلين في مسلسل "بنات الشمس"، و"حياة" في المسلسل التركي "الحب لا يفهم هذا الكلام"، ودور "هازال" في المسلسل التركي "اللؤلؤة السوداء"، واضمت إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول.

أما بطل المسلسل فهو "كرم بورسين"، وبدأ حياته المهنية بأفلام إنجليزية في هوليود، وحصد شهرة كبيرة في تركيا والوطن العربي، في دور "كرم" بمسلسل "عندما تنتظر الشمس".