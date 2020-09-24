خروج جثامين شهداء سجن طرة من مستشفى الشرطة لتشيع الجنازات

خرج منذ قليل جثامين ضابطي شرطة وأمين شرطة من قوة حراسة سجن طرة والذين استشهدوا بالأمس، أثناء تصديهم لمحاولة هروب بعض المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك من مستشفى الشرطة تمهيدا لتشييع الجنازات في مسقط رأس كل منهم على حدة. ، وهم كل من عقيد عمرو عبد المنعم ورائد محمد عفت وأمين شرطة عبد المجيد عبد الفتاح.

كان مصدر أمني أكد محاولة أربعة سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة الهروب من داخل السجن، أمس، مشيرا إلى أن قوة التأمين تصدت لهم، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".

وتفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمس، منطقة سجون طرة فور إبلاغه بمحاولة الهروب الفاشلة؛ للاطمئان على أفراد الشرطة ومتابعة أعمال التأمين.

وقال مصدر أمني، إن الوزير شدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب السجناء.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية اطمأن على المصابين المحتجزين، في أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وزار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عصر أمس، سجن طرة فور إبلاغه بمحاولة الهروب الفاشلة؛ للاطمئان على أفراد الشرطة ومتابعة أعمال التأمين، مشددا على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب الإرهابيين.