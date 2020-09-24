ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى بالهند إلى 41 قتيلا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منزل بولاية "ماهاراشترا" إلى 41 قتيلًا، مؤكدة عزمها وقف عمليات البحث في وقت لاحق اليوم.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن قوات التعامل مع الكوارث انتشلت 41 جثة، وأنقذت 25 شخصًا آخرين من تحت الأنقاض خلال عمليات البحث التي استمرت خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وكان المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق انهار صباح يوم الاثنين، وعبر الرئيس رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعازيهما لأسر ضحايا الحادث.