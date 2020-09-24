 موسكو: التطعيم باللقاح الروسي الثاني المضاد لكورونا مرة كل 3 سنوات

أعلن رئيس مركز "فيكتور" الروسي، رينات مكسيوتوف، أن اللقاح الذي طوره المركز لن يكون المتلقون في حاجة للتطعيم به بعد الحقنة الأولى، إلا مرة كل 3 سنوات، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال "مكسيوتوف"، في تصريح، اليوم الخميس، "بعد دورة التطعيم، لن تكون هناك حاجة إلى إعادة تطعيم تالية أكثر من مرة كل ثلاث سنوات".

وكانت الهيئة الروسية لحقوق المستهلك قد أعلنت في وقت سابق أنه من المقرر إجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح "أبيواك كورونا" المضاد لعدوى الفيروس التاجي، الذي يعمل على تحضيره مركز "فيكتور" بنهاية شهر أكتوبر المقبل تقريبًا.

وأشارت الهيئة الروسية إلى أنه من المقرر الانتهاء من إجراءات التسجيل الرسمية للقاح الروسي الثاني ضد كورونا بحلول 15 أكتوبر المقبل.