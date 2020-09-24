وكيل "خطة النواب": ملف تنمية الصعيد على رأس أجندتي الانتخابية

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمرشح الفردي فى انتخابات مجلس النواب 2021 عن محافظة سوهاج، أن هناك عدد من الملفات يسعى لتبنيها خلال الفصل التشريعي، حال نجاحه فى الانتخابات البرلمانية، ومن أبرزها ملف الاستثمار، وأهمية اتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات.

وقال فى تصريحات لـ"الوطن"، إن المرحلة المقبلة، يجب العمل فيها على بذل مزيد من الجهود، لمواجهة التحديات والمعوقات أمام تنمية الصعيد.

وأوضح "سالم"، كنت حريصا طيلة الفترة الماضية، على الاهتمام بملف تنمية الصعيد، لا سيما أنه يساهم فى خلق فرص عمل للشباب.

ولفت إلى أن برنامجه الانتخابي لبرلمان 2021، يحمل كثير من الرؤى، التي تخدم ملف الإصلاحات الاقتصادية التى حققتها الدولة، وكذلك تشجيع المستثمرين المحليين على توسيع استثماراتهم، وضخ استثمارات جديدة عن طريق تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.

وشدد "سالم"، على أنه من ضمن برنامجه الانتخابي، ملف البنية التحتية، وأستكمال مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب والغاز الطبيعي والطرق، لما لها من أهمية كبيرة في تنمية الصعيد.

وأوضح أن هناك عدد من الملفات الأخرى، التي أسعى لتحقيقها، مضيفا نحن بحاجة إلى إصدار حزمة من الإجراءات التي هي بمثابة حوافز مادية للأطقم الطبية بمختلف مسمياتها، بالإضافة إلى رفع المستوى العلاجي بالمستشفيات، عن طريق تطويرها، بما يتناسب مع أهميتها في خدمة المواطنين.

وقال: يظل ملف الأجور والمعاشات وكيفية النهوض بهذه المنظومة، بما يفيد العاملين بالدولة من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور، وإعادة دراسة ملف الأجور والمعاشات، بما يحقق العدالة والرضى، ويسهم في رفع مستوى المعيشة.