المذيعة اللبنانية غريسيا انطوان تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت غريسيا أنطوان، مذيعة الأخبار على قناة LBC، عبر حسابها على "فيس بوك"، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت المذيعة اللبنانية: "اليوم أجريت فحوصات والنتيجة إيجابية.. من شباط اشتغلت كتير ع تقارير وشاركت ببرامج وحملات توعية من فيروس كورونا.. حكيت عن والدي وعن الخوف والمسؤولية.. اليوم عم عيش كل شي حكيت عنو.. بس بإيمان كبير أنو مرحلة ورح تمرّ!"

وأضافت: "من باب الحرص على سلامة جميع اللي خالطني بالأيام الماضية.. امبارح عملت فحص الـ PCR واليوم تبلغت أني مصابة بفيروس كورونا.. العوارض بدأت بشكل كتير خفيف مسا الاثنين واشتدت مسا الثلاثاء بشكل سريع ومتعب.. ومن وقتها أنا بغرفتي محجورة ورح ضل محجورة 14 يوم".

وتواصل المذيعة غريسيا "تعبانة؟ إيه.. موجوعة؟ كتيرخيفانة؟ أكيد.. بس مش ع حالي ما عم وقف بكي ما بعرف إذا من الأوجاع أو من الخوف ع أهلي وع بيت جدي اشتريت كل أنواع الأدوية.. وناطرة الفرج.. فرج مفروض عمرو 14 يوم..وبهال 14 يوم كان مفروض كون عم بستقبل وشوف خطيبي اللي صرلي 8 أشهر مش قادرة شوفو من ورا كورونا وإجراءات التسكير.. هلق بس حلحلت، كورونا دق بابي وحرمني مرة جديدة من اللي بحبن.. حتى لما صاروا قراب..كل يوم منقول الأعداد ارتفعت بشكل خيالي وكارثي، ومنروح ومنجي حاطين هالماسك كأنو اكسسوار.. الماسك ما بيحمي بخفف نسبة انو ننعدي.. بس مش يعني بس نلبس ماسك نحس حالنا عنا قدرات خارقة، لانو العكس تماما"..

وتابعت "سألوني من مين انعديتي.. جوابي كان ما بعرف لان ع اساس حاطة الماسك او اقله ما منسلم ولا منبوس ومنقعد بعاد ومنعقّم، والمحلات القليلة اللي عم نروح عليها ملتزمة باجراءات وزارة الصحة، والا مش مفروض تكون فاتحة"..

واختتمت "الفيروس بوجّع وبيزعج.. بكفي الشعور بالوحدة.. واتصالات الرعب : مين شفتي؟ عندك حدا مريض؟ انتبهي يطبقوا الروايا!، عكل حال نصيبي.. وأوجاعي الجسدية والنفسية رح اتحملها 14يوم.. انتو اتوقوا أكتر ما تستخفوا لأن اللي ما انصاب ما رح يفهم معنى الإصابة.. صحتي ما بتهمني.. بتهمني صحة أهلي! رح تتلفنو أو تحكوني تسألوني كيفك...رح قلكن منيحة!".