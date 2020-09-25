شريف دلاور يحذر من أزمة اقتصادية عالمية في حال استمرار تداعيات كورونا

قال المفكر الاقتصادي شريف دلاور، إن العالم مقبل على اقتصاد مختلف، مؤكدا أن تشكيل الاقتصاد العالمي كان في حالة مخاض لإنتاج نظام جديد مع الحرب التكنولوجيا الرابعة خلال السنوات الماضية، وأن نظام الاقتصاد العالمي بدأ مع سقوط الاتحاد السوفيتي منذ 30 عاما.

وأضاف "دلاور"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الخميس، أن كل شيء لا يدوم، موضحاً أن العالم كان في حالة مخاض تكنولوجي اقتصادي سياسي، وأن ما فعلته كورونا هو ولادة قيصرية لنظام كان تحت التشكيل لكنها عجلت من ظهوره.

وأكد أن فيروس كورونا له تأثيرات السلبية، لأنه لم ينتهِ بعد، ولا نعلم موعد انتهائها حتى الآن، وأنه إذا استمر هذا الوباء خلال 2021 معناه أنه ممكن ندخل على ركود اقتصادي، بجانب أن الديون العالمية من الممكن أن تدخلنا في أزمة اقتصادية عالمية.