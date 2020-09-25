شريف دلاور: كل المؤشرات العالمية تؤكد سير مصر في الطريق الصحيح

قال الخبير الاقتصادي شريف دلاور، إن العشوائيات في مصر، تشكلت بسبب غياب الانضباط، لافتا إلى أنه لابد أن يبدأ الانضباط بمثل أعلى، مثل رجال الأعمال وسيدات الأعمال، وقيادات الدولة والمسؤولين وغيرهم.

وأضاف شريف دلاور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، أن الدولة تقوم بتدريب كفاءات جديدة، لإيجاد روح جديدة في العمل، مشددًا على أهمية الدولة وقطاع الرأسمالية بها، لكن على أسس من قيادة الدولة، في مجالات وقطاعات معينة.

وأكد دلاور، أن قطاع السياحة لن يعود كما كان قبل ثلاث أو أربع سنوات، حتى إذا جرى اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، ولابد من فتح السياحة المتخصصة مثل الساحل الشمالي والأهرامات، منوهًا بأن الأزمات التي مرت على دول العالم، اختلفت في طبيعتها وطرق مواجهتها، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية، تركت الرأسمالية، ولجأت للأرباح التي تستحوذ عليها من البورصة، والبنوك خلال فترة الثمانينات، لافتاً إلى أن تقدم العنصر البشري، يعتمد على الانضباط الذاتي والعمل الشاق.

وقال دلاور، إن أداء مصر الاقتصادي جيد جدا خلال السنوات الأخيرة، مستشهدا بالتقارير الاقتصادية العالمية، التي أقرت بأن الدولة المصرية، ستكون السابع عالمياً خلال 2030، منها تواجد بنية تحتية قوية، وقطاع الطرق، وإنشاء مدن جديدة.

وأكد أن مصر تسير في طريقها الصحيح، موضحاً أن أهم تحدي في الفترة القادمة هو تحرير سعر الصرف، لافتاً إلى أن هناك فجوة كبيرة في الصناعة واتحاد الصناعات تمثل خطورة كبيرة، واضطرينا إلى الاعتماد على السندات.

وأتم، أن المطلوب في الفترة القادمة هو يجب أن نتفاوض على بعض التأجيل حتى نبني الدولة بشكل جيد بسبب تأثرها بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الصندوق السيادي يساهم في دخول نقد أجنبي، ويعيد استثمارها لصالح الأجيال القادمة.