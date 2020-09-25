خطوات تركيب ومميزات العداد الذكي.. وداعا لأخطاء الفواتير

ركَّبت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية 9 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع ضمن خطة الوزارة لتحويل 33 مليون عداد تقليدي بأخرى مسبوقة الدفع وذكية للقضاء على مشاكل أخطاء الفواتير خلال 8 سنوات.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في هذه حالة وجود عطل بالعداد التقليدي سيتم تغييره فورا بعداد مسبوق الدفع لأنه لم يعد هناك عدادات تقليدية بشركات التوزيع أو حتى في حالة الرغبة في تغييره للتمتع بمميزات العدادات مسبوقة الدفع لأنه يضمن دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلي للمشترك وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشري.

خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد كهرباء مسبوق الدفع

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.

- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.

- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

- دفع رسوم كارت شحن العداد.

- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع إذا كان العداد القديم تالفا أو به كسر.

مميزات العدادات مسبقة الدفع

- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح له ما تبقى من رصيده الشهري وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.

- لا يوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها محصل الكهرباء.

- يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة لكي يقوم باستهلاكه كما يشاء ومراقبة استهلاكه عن طريقة مراقبة العداد.

-يمنع أحد ما من سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال شاشة العداد حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط يقدر بقيمة 18.50 جنيه.

- يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.

- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد بالعداد يظل متصلا بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.