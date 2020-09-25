مياه سوهاج تبدأ استكمال مشروع صرف صحي الكولا بأخميم

قال اللواء مهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه جاري استكمال مشروع صرف صحي قرية الكولا بقيمة 60 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 20 ألف نسمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه جرى تنفيذ أعمال بقيمة 45 مليون جنيه بتمويل من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، تتمثل في مد شبكات انحدار بنسبة 75% وتنفيذ خط الطرد بنسبة 80% وتغويص البيارة، وجاري استكمال هذه الأعمال، بالإضافة إلى توفير المعدات الكهروميكانيكية وتنفيذ الأعمال المدنية بمحطة الرفع.

توريد 3 ملايين عداد مياه مسبوق الدفع

ووضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة لتوريد 3 ملايين عداد مياه مسبوق الدفع خلال 4 سنوات، لتغطية العدادات المعطلة والحكومية بمعدل 750 ألف عداد سنويًا، مما سيكون له أثر مباشر في زيادة نسب التحصيل وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمي الخدمة وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.

ملامح الخطة

- التوريد خلال 4 سنوات لتغطية العدادات المعطلة والحكومية.

- التعاقد لتوريد 520 ألف عداد مسبوق الدفع قطر ¾ بوصة.

- توريد حوالي 467 ألف عداد منها وتركيب حوالي 300 ألف عداد.

- تركيب حوالي 12 ألف عداد بالجهات الحكومية.

- طرح مناقصة محدودة للشركات المتخصصة لتوريد حوالي 570 ألف عداد قطر ¾ بوصة.

- طرح مناقصة أخرى بكميات 26.5 ألف عداد بأقطار بوصة، وبوصة وربع، وبوصة ونصف.