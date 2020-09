الصين توافق على تصوير فيلم جديد للمخرج والكاتب "وونج كار واي"

وافقت السلطات الصينية على تصوير فيلم Chungking Express وهو أحدث مشروعات المخرج والكاتب الكبير وونج كار واي.

وفقًا لموقع المكتب الوطني للسينما، تم تقديم السيناريو للموافقة الحكومية في شنغهاي في أبريل، وتمت الموافقة عليه أول أمس. وهذا يعني أنه يمكن الآن المضي قدمًا في خطط الإنتاج.. بحسب موقع Variety.

وونج كار واي، ولد 17 يوليو 1956، في شنغهاي بالصين، وهو أول مخرج صيني يفوز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه Chun gwong cha sit عام 1997.

وترأس وونج لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لعام 2006، مما يجعله الشخص الصيني الوحيد الذي يترأس اللجنة.

كما ترأس لجنة التحكيم في الدورة 63 لمهرجان برلين السينمائي الدولي في فبراير 2013. وفي نفس العام استلم وونج وسام الآداب والفنون من قبل وزير الثقافة الفرنسي.

وكتب وونج 34 فيلما، أولها Once Upon a Rainbow عام 1982، وبعدها بعام كتب Kong xin da shao ye. أما آخر فيلم كتبه Bai du ren عام 2016.

وأخرج "وونج كار واي" 30 فيلما، أولها As Tears Go By عام 1988، ثم Days of Being Wild عام 1990.

ويحضر "وونج" حاليا لإخراج وكتابة مسلسل Blossoms، وتم الإعلان عن إخراجه مسلسل Tong Wars.

وترشح وونج كار واي لعدد كبير من الجوائز خلال مسيرته الفنية، بينها ترشيح لجائزة بافتا عام 2001 عن أفضل فيلم أجنبي Fa yeung nin wah .

وحصد جائزة Silver Condor من جمعية نقاد السينما الأرجنتينية عام 2002 في فئة أفضل فيلم أجنبي.

وترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي من معهد الفيلم الأسترالي عام 2001 في فئة أفضل فيلم أجنبي، وترشح للسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي 5 مرات، وحصدها مرة عام 1997.